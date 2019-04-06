بدرية أحمد تُعلن خبر زواجها.. والجمهور يطلبُ تفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأت الفنانةُ الإماراتيةُ بدرية أحمد، جمهورها بالإعلان عن خبر زواجها بطريقة غريبة، وذلك عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام".
واختارتْ بدرية ألّا تُعلن عن الخبر بنفسها، بل قامت بالردّ على تهنئة الفنانة ابتسام عبدالله لها بمناسبة الزواج، قائلةً: "الله يبارك فيك يا عمري".
وانقسم متابعو الفنانة الإماراتية على السوشيال ميديا إلى فريقين، الأول هنّأها بمناسبة الزواج، وطالبوها بالإعلان عن التفاصيل، بينما الفريق الآخر شكك في صحة الخبر.
وكانت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، كشفتْ عن إصابة المذيع علي العصيمي، الملقّب بـ "واير الثلاجة"، بمرض السّرطان.
ونشرتْ أحمد، مقطع فيديو لها، على حسابها بإنستغرام، وهي متأثّرة أثناء إلقاء الخبر على متابعيها، كما طالبتْ الجمهور بالدّعاء له.
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