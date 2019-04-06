شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "زلزال" فى الصليبة بفيلا أشرف عبد الباقى لتصوير المشاهد الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور أبطال مسلسل "زلزال"، للنجم محمد رمضان عددا من مشاهدهم خلال أحداث العمل، والذى ينافس به رمضان فى موسم دراما رمضان المقبل بفيلا أشرف عبد الباقى بمنطقة الصليبة، ويستمر التصوير فى نفس الديكور عدة أيام، ويتنقلوا فريق العمل بعدها إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية.

ويجسد رمضان دورين خلال الأحداث وهما دور الأب العائد من دولة الكويت والابن الذى يشتهر بلقب "زلزال"، الذى ينتقم لوالده بعد وفاته.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.