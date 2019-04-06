تصدرته الإيطالية مايا طلام .. بوستر جديد لJ"حملة فرعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان عمرو سعد عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" بوستر جديد لفيلم "حملة فرعون، تصدرته الإيطالية مايا طلام. وتجسد مايا طلام في الفيلم شخصية رغدة. Advertisements مايا طلام هي فنانة إيطالية من أصل تونسي، ولدت فى إيطاليا وتحمل الجنسية الإيطالية وتجيد أكثر من لغة منها الإيطالية والإنجليزية والعربية. فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد، وروبي، ومحمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، وحمدي الميرغني، ورامز أمير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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