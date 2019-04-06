هادي الجيار يصور"ولد الغلابة" في منطقة الصليبة بدون السقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: هاني صابر

يواصل الفنان هادي الجيار، اليوم السبت، تصوير المشاهد الخاصة بدوره في مسلسله الرمضاني"ولد الغلابة" بمنطقة الصليبة بدون الفنان أحمد السقا.

تدور أحداث"ولد الغلابة" في إطار اجتماعي، حيث يبتعد السقا فيه عن فكرة الثأر أو تجارة السلاح وهى النوعية التي اعتمدت الدراما التليفزيونية على مناقشتها في الفترة الأخيرة عن الصعيد وهو ما جعل السقا يبتعد عن هذه النوعية من التناول في الأحداث مفضلاً العودة بقصة جديدة ومختلفة .

المسلسل بطولة أحمد السقا، ومي عمر، ومحمد ممدوح، وإدوارد، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح.