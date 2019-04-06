سميرة سعيد ونشاطات فنية بالجملة.. حفلات وألبوم

صورت النجمة سميرة سعيد حلقة جديدة مع النجم السعودي هشام الهويش من الموسم الثاني من برنامج كاربول كاريوكي بالعربي او Carpool Karaoke بالعربي على ان تعرض قريباً.

من جهة أخرى، تكثّف “سعيد” تواجدها في الاستديو لوضع لمساتها النهائية على ألبومها الجديد حيث تتعاون لأول مرة مع الشاعر محمد القياطي والملحن والفنان محمد حمزة.

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في هذا الألبوم تقدّم الديفا اغنيتين باللهجة المغربية إلى جانب أغاني عراقية وخليجية. ومن المرجح ان تطرحه بعد شهر رمضان المبارك في الصيف.

نذكر ان “سعيد” تستعد للقيام بجولة فنية تقودها إلى ثلاث مدن مغربية هي طنجة، البيضاء ومنتجع مازاغان بالجديدة.

والجولة ستنطلق بتاريخ 23 نيسان/أبريل الحالي بحفل تحييه الديفا على مسرح “استوديو الفنون الحية” بالدار البيضاء، في حين يحتضن قصر الأنوار بمدينة طنجة حفلها الثاني في 27 من أبريل قبل أن تختتم جولتها الغنائية بمنتجع مازاغان بالجديدة في 30 من أبريل.

نشير ان آخر ألبوم طرحته سميرة سعيد بعنوان “عايزة أعيش” بعنوان 2015.