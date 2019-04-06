رؤى الصبّان: "أمي حالفة ما أغيّر شيء في وجهي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الممثلة والإعلامية الإماراتية رؤى الصبّان، إنها لم تُجري أيّة عمليات تجميل طوال حياتها، نافيةً ما أُشيع عن إجرائها لعمليات غيّرت من شكلها.

وأعربتْ رؤى عن اندهاشها من المتابعين الذين يروّجون لمثل هذه الأفكار، قائلةً: "ما أدري ليش كل من يخرج على الشاشة يقولون إنه مسوي عمليات تجميل".

وأضافتْ في مقابلة تلفزيونية، تداولها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي: "هذه فكرة خاطئة، حتى إن الفنانات اللاتي يخرجن بتصريحات يقولن فيها مين ما سوى تجميل، أقول لهن هذا خطأ، كل واحد يتكلم عن نفسه".

واستطردت: "أنا واحدة حالفة عليّ أمي ألا أغير شيء في وجهي، وتتشاجر معي بسبب ذلك"، متابعةً: "الشيء الوحيد الذي سويته هو ابتسامتي".

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وشدّدت على أنها مقتنعةٌ بما تقول، عن رفضها لعمليات التجميل، مضيفةً: "بالنسبة لقناعاتي الدينية أي تغيير في وجهي حرام".

وأتمّت: "أنا لا أفتي في شيء ولكن هذه قناعات لأن الله أعطاني أفضل صورة، فلماذا أتدخل فيها؟".