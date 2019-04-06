شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام شيبسي يقدم سهرة مزيكا شعبى مع مغنى المهرجانات السادات فى العجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الموزع الموسيقى إسلام شيبسي لإحياء أجدد حفلاته الموسيقية فى القاهرة، وهذه المرة عبر سهرة غنائية تجمعه مع مغنى المهرجانات الشعبية السادات، وذلك على مسرح كايرو جاز فى العجوزة، فى تمام العاشرة والنصف مساء اليوم السبت.

ويعد شيبسي أحد رواد المزيكا الإلكترونيك الشعبى فى مصر "أغانى المهرجانات"، وعرف أعماله الناجحة مع حكيم منها "أبو الرجولة" و"عم سلامة" و"على وضعك"، إلى جانب تعاونه مع محمود الليثى فى توزيع أغنيات "ابعد عنى" أو المعروفة بـ"انزل بقى يا أحمد"، بجانب "إذا كان قلبك كبير"، كما تعاون مع المطربة سمر فى أغنيات "يا دنيا هزى وسطك" و"غيرو"، مع دخوله مجال الأندرجراوند بإعادة تقديمه أغنية شارموفرز "كوكب" فى ألبومها الجديد "انفصام"، مع تقديم ديو غنائى بين شعبان عبد الرحيم والرابر أبيوسف بأغنية "مش هقدّر حد".