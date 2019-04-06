شكرا لقرائتكم خبر عن "لآخر نفس" ياسمين عبد العزيز فى ديكور شركة بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقلت أمس الجمعة النجمة ياسمين عبد العزيز وباقى أسرة مسلسلها "لآخر نفس" إلى ديكور شركة فى التجمع الخامس، لتصوير عدد من المشاهد الداخلية التى تتضمنها أحداث المسلسل، وذلك عقب انتهائها من العديد من المشاهد الداخلية على مدار الأيام القليلة الماضية داخل إحدى فيلات منطقة شبرامنت.

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب،أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.