محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر
أرجع الفنان القدير عبدالعزيز مخيون، عدم مشاركته بأعمال درامية في رمضان المقبل، بأن السوق الفني أصبح محتكرا، بالإضافة إلى قلة الأعمال الفنية.
وقال مخيون في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه لم يتلقِ أي عروض لأعمال فنية هذا العام، بعكس العام الماضي، موضحا أن ما يحدث بمهنة التمثيل، لا يمكن اعتباره سوى "تخريب".
وأضاف أنه لا يمكنه العمل في أي مجال آخر بخلاف الفن، خاصة أنه يمتهن التمثيل منذ ما يقرب من 50 عاما، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلي تدريس التمثيل مع المخرج علي بدرخان، في حالة عدم ارتباطه بأعمال فنية خلال الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد العزيز مخيون عن غيابه في دراما رمضان: "السوق أصبح محتكرا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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