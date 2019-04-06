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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يرد بها على سؤال أحد متابعيه حول أفضل المخرجين الذين عمل معهم في مسيرته الفنية.
وكتب الحلفاوي: "مع حفظ الألقاب.. في المسرح سعد أردش وحمدي غيث، في السينما محمد خان، في التليفزيون يحيى العلمي وإبراهيم الصحن وأحمد خضر، وحاليا شادي الفخراني، المخرج الذي أحب أن أعمل معه..داوود عبد السيد".
يُذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي قدم في رمضان الماضي بطولة مسلسل "أمر واقع" مع الفنان كريم فهمي، من إخراج محمد أسامة، وتأليف محمد رفعت.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم مخرج شاب.. نبيل الحلفاوي: هؤلاء أفضل من عملت معهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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