منة فضالي وسط الطبيعة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: خضعت الفنانة منة فضالي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت منة في الصور بإطلاله جديدة ومميزة وسط الطبيعة، وشعر أسود قصير . يذكر أن منة فضالي تشارك في بطولة مسلسل "قيد عائلي"، الذي يعرض حاليا على شاشة (دي إم سي)، وهو من بطولة عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله.

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