شاهد.. ما الذي سبب حرق وجه ابنة الهام الفضالة؟

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 06:52 صباحاً - كشفت الفنانة الكويتية الهام الفضالة عن تعرض وجه ابنتها للحرق وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت الهام الفضالة مقطع فيديو قصير اظهر الحرق في وجه ابنتها كاشفة انه بسبب الفير. يذكر أن الهام الفضالة متزوجة من الصحفي خليل التميمي، ولديهما ابنتان هما فجر والنور. وابنتها الكبرى منى العتيبي من زوجها الأول.

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