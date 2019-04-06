شاهد.. محمد العلوي يعترف انه يرقص فوق الطاولة في الـ Nightclub وان كل اصدقائه بنات!

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 06:52 صباحاً - اعترف الفنان الكويتي محمد العلوي أنه يحب الذهاب إلى الملاهي الليلية عندما يسافر خارج الكويت.

وبرر العلوي رقصه فوق الطاولة، خلال لقائه ببرنامج ”the plane“، قائلا بعد استغراب الاعلامي صالح الراشد: “وين الغلط الرقص صار غلط انه الواحد يستمتع بحياته”.

واشار العلوي إلى أنه يحب السفر إلى لبنان على الرغم من رفع الاسعار على الخليجيين أكثر من أي سائح آخر حيث قال أن “الطاولة التي بـ 50 دولار تصير علينا بـ 300 دولار” رافضا ان يصف ذلك بالاستغلال.

من ناحية اخرى، رد محمد العلوي على انتشار فيديو له اثناء تواجده في احد الملاهي الليلية مع بنات مؤكدا ان كل اصدقائه من البنات.