كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 06:52 صباحاً - اعترف الفنان الكويتي محمد العلوي أنه يحب الذهاب إلى الملاهي الليلية عندما يسافر خارج الكويت.
وبرر العلوي رقصه فوق الطاولة، خلال لقائه ببرنامج ”the plane“، قائلا بعد استغراب الاعلامي صالح الراشد: “وين الغلط الرقص صار غلط انه الواحد يستمتع بحياته”.
واشار العلوي إلى أنه يحب السفر إلى لبنان على الرغم من رفع الاسعار على الخليجيين أكثر من أي سائح آخر حيث قال أن “الطاولة التي بـ 50 دولار تصير علينا بـ 300 دولار” رافضا ان يصف ذلك بالاستغلال.
من ناحية اخرى، رد محمد العلوي على انتشار فيديو له اثناء تواجده في احد الملاهي الليلية مع بنات مؤكدا ان كل اصدقائه من البنات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد العلوي يعترف انه يرقص فوق الطاولة في الـ Nightclub وان كل اصدقائه بنات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.