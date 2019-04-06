شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "يوم العرض": الفيلم تكلف 2 مليون جنيه وصورناه فى 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج الشاب أحمد بيبرس الشهاوى كواليس فيلم "يوم الدين" المقرر طرحه فى دور العرض 10 أبريل الجارى لينضم إلى أفلام موسم الربيع السينمائى، وذلك بعد تنظيم ليلة عرض خاص 31 مارس الماضى.

وقال الشهاوى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن فيلم يوم العرض – أول تجاربه الإخراجية - تكلف ميزانية 2 مليون جنيه فقط لقلة الإمكانيات المادية المتاحة، وتم تصويره خلال 6 أيام فى لوكيشن واحد داخل مسرح النهار التابع لنقابة المهن التمثيليلة، وذلك لانشغال المسرح بعدد من العروض، مؤكدا أن العمل فى ظل هذه الظروف الصعبة غالبا ما ينتج إبداعًا، ودائما يضع نموذج فيلم "أوقات فراغ" نصب عينيه إذ اعتمد على مجموعة من الشباب وبإمكانيات بسيطة ولكنه لاقى نجاحا كبيرا وأحدث تغييرا فى السوق السينمائية.

وأضاف مخرج "يوم العرض" أنه تلقى إشادات بالفيلم من الفنانين الذين حضروا ليلة العرض الخاص ومنهم؛ كمال منصور وهانى حمدى وسيد رجب ومصطفى قمر وغيرهم، وينتظر ردود أفعال الجمهور بعد طرحه رسميا بدور العرض السينمائية فى الأيام المقبلة.

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ولفت الشهاوى إلى أن بطل الفيلم حسام الجندى يجسد دور الجوكر ضمن أحداث الفيلم وهو ممثل شاطر "محدش واخد باله منه" على حد قوله، مضيفا أن الجمهور لديه رغبة لمشاهدة الفيلم ليعرف كيف سنقدم شخصية الجوكر الشهيرة فى فيلم مصرى.

وأوضح الشهاوى أنه يصنف العمل على أنه تجارى بفكر شبابى أجنبى مستحدث وليس فيلما مستقلا، مؤكدا أنه لم يعتمد على الإثارة الجنسية كما يحدث فى بعض الأعمال لكنه اعتمد على قضايا وهموم الناس.

واختتم الشهاوى بأنه يعكف على قراءة أكثر من عمل سينمائى للاختيار من بينهم ليكون ثانى تجاربه السينمائية بعد "يوم العرض" وسيحاول خلاله لتفادى الأخطاء التى وقع فيها فى أول عمل له – يوم العرض – كما ينوى تقديم فيلمه للمشاركة فى المهرجانات السينمائية سواء فى مصر أو خارجها.