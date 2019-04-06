- 1/18
- 2/18
- 3/18
- 4/18
- 5/18
- 6/18
- 7/18
- 8/18
- 9/18
- 10/18
- 11/18
- 12/18
- 13/18
- 14/18
- 15/18
- 16/18
- 17/18
- 18/18
شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحقق أعلى حضورا جماهيريا فى تاريخ الحفلات الغنائية بمصر.. وجمهوره يتخطى 160 ألف متفرج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ياسر الحريري منظم حفل النجم تامر حسنى، أنه أنجح حفل في تاريخه الفني وفي تاريخ حفلات الغناء بمصر، وتخطت مبيعاته الـ 18 ألف شخص من داخل الأكاديمية البحرية و 140 ألف من خارجها ويعد هذا الرقم استثنائي لم يحققه أحد من قبل على الإطلاق.
وأشاد الحريرى، بقوة وإختلاف تامر حسني على المسرح من حيث الغناء والعزف والإبهار البصري من خلال الشاشات والألعاب النارية، مضيفا: أن حفل تامر حسنى هو أول من قدم كل هذه التقنيات المسرحيه الحديثه لمصر و اتبعها الكثير من النجوم بعد ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسنى يحقق أعلى حضورا جماهيريا فى تاريخ الحفلات الغنائية بمصر.. وجمهوره يتخطى 160 ألف متفرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.