شكرا لقرائتكم خبر عن "تخت إسكندرانى".. فرقة تختستا تشدو بموسيقاها بالقاهرة 25 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة تختستا السكندرية لإحياء أولى حفلاتها الموسيقية فى القاهرة، وذلك على مسرح الساقية، فى تمام السابعة مساء الخميس 25 أبريل. وانطلقت تختستا فى رحلتها فى دهاليز مجال الأندرجراوند المصرى منذ قرابة 10 سنوات، وتعيد إحياء روح التخت الشرقى بطريقة مزيكا عصرية، بالاعتماد على الجيتار الإلكتريك والكمان الإلكتريك وبلمسة مزيكا إلكترونية وإيقاعات الكاخون والبركشن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "تخت إسكندرانى".. فرقة تختستا تشدو بموسيقاها بالقاهرة 25 أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.