بالصور| حلا شيحة بدون مكياج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
نشرت الفنانة حلا شيحة صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت حلا في الصور بإطلالة جذابة، واعتمدت على جمالها الطبيعي، حيث ظهرت بدون مكياج، ونالت الصور إعجاب جمهورها.
وانتهت حلا مؤخرًا من تصوير دورها في فيلم إماراتي عن الشاعر الكبير "طرفة بن العبد"، ومن المنتظرعرض الفيلم قريبًا.
يذكر أن حلا تشارك في بطولة مسلسل "زلزال" تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رمضان وماجد المصري ونسرين أمين وهنادي مهني وعدد آخر من الفنانين.
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