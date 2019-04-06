شاهد.. عناق وقبلات بين ماجد المهندس واسما لمنور في الرياض

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 05:13 صباحاً - أحيت الفنانة المغربية اسما لمنور حفلاً بالرياض في فندق الفورسيزونز. وغنت “لمنور” خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها، وتفاعل معها الجمهور، حيث شاركها الحفل الفنان ماجد المهندس .
وقد نشرت اسما لمنور مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرا، ظهرت فيه وهي تسلم على الفنان ماجد المهندس حيث قابلها بالأحضان والقبلات وتبادلاً حديثاً ودياً.
وعلقت اسما لمنور على الفيديو قائلة: “شكرا روتانا في شخص ابو فوزا على التنظيم الرائع وان جمعتوني بالاخ والصديق المبدع البرنس (خويا الغالي) ماجد المهندس وعانقنا اسماع حبايبنا ب الرياض الله يجعل ايامهم سعادة وحب. جينا نسعدكم اسعدتونا”.
وكانت “لمنور” قد خيرت الجمهور السعودى حول الأغانى التى ستقدمها فى الحفل، بتغريدة قالت فيها: «أحبابى بالسعودية وش حابّينى أغنى فى حفلة الرياض يوم 4/4 ؟»، وتفاعل معها الجمهور وكشفوها عن الأغانى المفضلة لديهم
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