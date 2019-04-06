شكرا لقرائتكم خبر عن "يا رومانسية يا صراع" مدلول البحر فى 10 أفلام جمعت عشاق و أشرار السيما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للبحر فى موروثنا الشعبى دلالات متعدده ومتناقضة فهو رمز للخير وهو أيضا رمز للغدر وبعض الأحيان عنوان للكرم كما قال المتنبى كالبحر تقذف للقريب جواهراً وترسل للبعيد السحاب، ولم تغفل السينما منذ ظهورها أهمية البحر، فجاء البحر فى السينما ليضفى على مشاهد الرومانسية بعضا من سحرة، وجاء غضوبا ليغلف مشاهد الصراع بحقيقة ينسى معها المشاهد أن ما يشاهدة ما هو إلا فيلما سينمائيا، وفى التقرير التالى نستعرض 10 أفلام كان فيها البحر رمزا للرومانسية ومجالا للصراع.



ليلي مراد فيلم شاطئ الغرام

فيلم شاطئ الغرام

الفيلم بطولة ليلى مراد وحسين صدقى وصورت مشاهد البحر فى الفيلم فى مرسى مطروح وغنت ليلى مراد أغنيتها المشهورة يا ساكنى مطروح والتى كانت سببا فى قصة الحب التى نشأت بين البطل والبطلة وبلغت درجة نجاح الفيلم أن أطلق أسم الفيلم "شاطئ الغرام" على الشاطئ الذى غنت فيه ليلى مراد حتى الصخرة التى كانت تجلس عليها سميت باسمها "صخرة ليلى مراد".



أبي فوق الشجرة

فيلم أبي فوق الشجرة

الفيلم بطولة عبد الحليم حافظ وميرفت أمين ونادية لطفى وعماد حمدى ومن إخراج حسين كمال وفيه يجمع البحر بين مجموعة الطلبة ليقضون الأجازة الصيفة فى الإسكندرية فيقع عادل "عبد الحليم حافظ" فى حب آمال "ميرفت أمين" وتجمعهم مشاهد رائعة وهم يستعدون لقضاء الأجازة وتجهيز الشماسى وغنى عبد الحليم أغنيته "دقوا الشماسى" التى لاقت نجحا كبيرا مع إستعراض قاضى البلاج ويعتبر معظم الفيلم قد صور على شاطئ البحر بالإسكندرية.





عمر وسلمي تامر حسني

فيلم عمر وسلمى

مشاهد البحر فى الفيلم صورت حالة الرومانسية بين عمر وسلمى بعد أن تعرضا لكثير من الفرقة والمشاكل حيث تتلخص القصة أنه عندما تزوج عمر تامر حسنى من سلمى مى عز الدين بعد قصة حب رومانسية، ويتغير حال الزوجين فسلمى أهملت نفسها واهتمت أكثر ببيتها وأبناءها، فقضت معظم وقتها فى المطبخ، ونصبت كارما سكرتيرة والده رشدى (عزت أبو عوف) شباكها حوله، ويكتشف عمر أن كارما كانت تفرق بينه وبين زوجته عن طريق الموبايل، فضربها وطردها من حياته، وعاد لزوجته ليقسم لها أنه لن يخونها بعد اليوم ورفض طلاقها، وتغلب الحب، وعادت سلمى بعد أن أقسمت على الاهتمام بنفسها وزوجها وتجمع بينهما مشاهد البحر التى صورت حالة الرومانسية بين عمر وسلمى.





عبد الحليم حافظ حكاية حب

حكاية حب

أحمد سامى (عبد الحليم حافظ) مدرس موسيقى بمدرسة خليل باباز الابتدائية يتمنى أن يكون مطربا مشهورا حيث يغنى ويلحن لنفسه وتأتى له الفرصة ليقدم موهبته من خلال حفل خيرى يجمع عائلات أرستقراطية فيقابل بالتهكم ولكن الفتاة الجميلة الأرستقراطية نادية (مريم فخر الدين) واسته فى رقة بالغة وتنبأت له بمستقبل باهر وبدأ الحب يجمع بينهما بعد أن غنى عبد الحليم حافظ أغنية "بتلومونى ليه" على شاطئ البحر لـ"مريم فخر الدين".

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تيتانك

فيلم تيتانك "فيلم أجنبي"

مشاهد الحب فى الفيلم على متن السفينة هى مشاهد خالدة فى ذاكرة السينما ويضرب بها المثل فى مشاهد الرومانسية وتحكى القصة أن روز من ركاب الدرجة الأولى بالسفينة تايتك وبصحبة والدتها روث "فرانسيس فيشر" وخطيبها رجل الأعمال كال، التى لم تحبه على اﻹطلاق وإنما إرتبطت به لمجرد المصلحة وتحسين حياتهم وذلك بعد وفاة والد روز وتركهم غارقون فى العديد من الديون، فقررت روز اﻹنتحار بالقفز من فوق مؤخرة السفينة حتى تتخلص من خطيبها، ليراها جاك"ليوناردو دى كابريو" ذلك الشاب الفقير الذى يحلم بفرصه ليظهر للعالم موهبته فى الرسم، والذى فاز بتذكره للصعود على متن السفينة عن طريق لعبه للبوكر مع أصدقائه.وبالفعل يحاول جاك تهدئه روز وإنقاذها من فكرة اﻹنتحار، واستجابة روز له ليمسك بها وينقذها،.ومن هنا تبدأ أول شرارة إعجاب بين روز وجاك وتنشأ بينهما علاقة إعجاب تنمو تدريجيا بالحب الشديد ويكون البحر شاهدا على قصة الحب بين بطلى القصة.

فيلم رصيف نمرة خمسة



رصيف نمرة

يمثل البحر مجال للصراع بين عصابة تهريب مخدرات وبين خفر السواحل ويمثلها الشاويش خميس "فريد شوقى" والذى يستطيع مع قواته مطاردة عصابة التهريب وهى بعرض البحر ويستطيع الشاويش خميس أن يفشل أكبر عملية تهريب تقوم بها العصابة فكان للبحر عامل رئيسى فى الصراع حتى بعد أن قامت العصابة بسرقة السلاح الميرى للشاويش خميس لم يجدوا سوا البحيرة للتخلص من السلاح المسروق الفيلم من إنتاج 1956 بطولة فريد شوقى، ذكى رستم، محمود المليجى، هدى سلطان، ملك الجمل ومن إخراج نيازى مصطفى.



صراع في المينا

فيلم صراع في المينا

تدور معظم أحداث الفليم فى ميناء حيث يعود عمر الشريف (رجب) بعد ثلاث سنوات من الغياب، عقب رحلة سفر طويلة قضاها على ظهر إحدى البواخر سعيًا لتوفير المال من أجل إتمام زواجه بـ فاتن حمامة (حميدة)، التى تعيش مع والدته فى إحدى العشش المُقامة على البحر، ولكن مع مرور الأيام تدُب فى قلب (رجب) مشاعر الغيرة حينما يشك فى وجود علاقة تجمع بين (حميدة)، وبين أحمد رمزى (ممدوح) ابن صاحب شركة النقل البحري، وهو ما تزامن مع وجود مشاكل عديدة بين مالك الشركة والعاملين بها مما يشعل الصراع الذى يكون مجالة البحر الفيلم إنتاج 1956 ومن إخراج يوسف شاهين.



جحيم تحت الماء

فيلم جحيم تحت الماء

قصة حب تنتهى بين كل من سمير صبرى (حسن) وليلى علوى (هالة) يتزوج حسن من سيدة أجنبية ويعمل مُدربًا للغطس بإحدى المُدن الساحلية، بينما تتزوج هالة من رجل أعمال غير نزيه يكبرها بسنوات عادل أدهم (زكى الكيلاني). وبعد سنوات طويلة يتورط الكيلانى فى أزمة مالية كبيرة تعرضه للإفلاس وملاحقة أصحاب الديون، مما يدفعه لسرقة صندوق من الماس من عصابة تهريب كبيرة يديرها محسن سرحان (البرنس) بعد أن قتل مندوب العصابة وألقاه من على ظهر المركب، وأثناء قيام الكيلانى برحلته البحرية، يربط الصندوق بعوامة ويلقيه فى البحر أملا فى العودة لنفس المكان وأخذه مُجددًا بعدما تبتعد عنه الأنظار، ومن غرائب القدر أن يكون الغوّاص الذى استعان به الكيلانى هو حسن أبو على الذى يلتقى بهالة، وبعد حوار بينهما يعرفان أنهما افترقا عن طريق كيد صديقتها، فيقررا العودة مجددا وبعدما تعلم هالة بحقيقة زوجها رجل الأعمال غير النزيه، تقرر اللجوء للشرطة للخلاص منه، وتوجيه الشرطة للقبض عليه هو وعصابة التهريب، ينتهى الأمر بمصرع زكى الكيلانى والقبض على البرنس وعصابته، وتعود قصة حب حسن وهالة مرة أخرى، فيقررا الزواج الفيلم من إنتاج 1989 ومن إخراج نادر جلال.



جزيرة الشيطان عادل امام

فيلم جزيرة الشيطان

أساس قصة الفيلم هو إستخراج مجموعة من سبائك الذهب الموجودة ضمن سفينة غرقت منذ زمن ويتم الاستعانة بجلال "عادل إمام" لتدريب المجموعة التى سوف تتعاون فى إخراج السبائك الذهبية ولكن الحاجة إلى ديناميت لفتح باب حديدى بالسفينة تجعل المجموعة تلجأ إلى عصابة تشاركهم فى العملية ويستمر الصراع فى البحر بين المجموعة والعصابة والفيلم إنتاج 1990 بطولة عادل إمام، يسرا، أحمد راتب، حاتم ذو الفقار ومن إخراج نارد جلال.

Pirates Of The Caribbean: Dead Man's Chest (2006)

قراصنة الكاريبي: صندوق الرجل الميت "فيلم أجنبي"



قراصنة الكاريبي

تدور أحداث الفيلم حين يخوض القرصان جاك سبارو معركة حتى يصل إلى رفع لعنة اللؤلؤة السوداء، تبين فيما بعد أن جاك مدين بالدم إلى ديفى جونز، حاكم أعماق المحيط، والنقباء الطائر الشبحى الهولندى، والذين يملكون سفينة هائلة من حيث السرعة والتخفى حتى أنها ﻻ تتطابق مع غيرها. إلا أن جاك دوما يخرج من أى اتفاق بطريقة ماكرة، وعند علمهم بالأمر تم إلقاء لعنة على سبارو بالعبودية والإدانة فى خدمة جونز إلى الحياة الآخرة الأبدية. وتأتى هنا خطط ويل تيرنر وإليزابيث، والذين يجدون أنفسهم مرة أخرى قد اقتحما مغامرات سبارو، مما أدى إلى مواجهات متصاعدة وشرسه مع وحوش البحر، وفى الوقت نفسه، لا يرحم صياد القراصنة اللورد كاتلر بيكيت، أن يكون من أهتماماته اﻷولية استرداد السفينة الأسطورية "صندوق الرجل الميت". حيث إن وفقا للأسطورة كل من يأخذ هذه السفينة يملك السيطرة على مكاسب هائلة، اعتزم كل من ديفى جونز وبيكيت استخدام هذه القوة الهائلة لتدمير كل قراصنة الماضى فى منطقة البحر الكاريبى مرة واحدة وإلى الأبد.ومن هنا يبدأ الصراع بينهم وبين سبارو للحصول على السفينة الملعونة.