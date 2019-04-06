محمد الحلو يحيى ذكرى موسيقار الأجيال فى حفل فنى جديد بأوبرا الإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت دار الأوبرا بالإسكندرية، حفلا فنيا بمناسبة ذكرى موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، أحياها الفنان الكبير محمد الحلو، وذلك بمشاركة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو سليم سحاب ونجوم الشباب نور الشناوى وسارة سحاب ومشاركة متميزة لعازف الاورج القدير الفنان مجدى الحسينى. وتضمن برنامج الفاصل الأول من الحفل باقة متنوعة من أجمل الحان الموسيقار الراحل منها موسيقى هدية العيد اداء الفرقة الموسيقية ثم قدم الفنان نور الشناوى أغنيتى ..توبة..اهواك بمصاحبة الفنان مجدى الحسينى..موسيقى انغام شبابى. كما تألقت الفنانة سارة سحاب بأغنيتى هان الود..ودارت الأيام واختتمت الفرقة الموسيقية الفاصل الاول من الحفل بموسيقى عزيزة.. موسيقى حياتى ..وانشود القمح اداء الكورال..وبالفاصل الثانى من الحفل تألق الفنان الكبير محمد الحلو وقد استقبله الجمهور بالترحاب والتصفيق الحار حيث قدم مجموعة متميزة من اشهر الحان موسيقار الاجيال منها اه منك يا جارحنى..انا والعذاب وهواك..حسدونى..يا مسافر وحدك..فين طريقك..الارض الطيبة..لأ مش انا اللى ابكى والتى اهداها للموسيقار الراحل فى يوم ذكراه. Advertisements





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