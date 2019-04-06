شكرا لقرائتكم خبر عن "مُنتظر رأى ملكة إنجلترا".. محمد رمضان يسخر من تقرير الـ BBC عن حفله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر النجم محمد رمضان، من هيئة الإذاعة البريطانية BBC بشأن تقريرها حول ظهوره عارى الصدر فى حفله الغنائى الأول ، الذى أقيم على مسرح المنارة بالتجمع الخامس.

وعلق النجم محمد رمضان، على تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية BBC ، ساخراً:"مُنتظر رأى ملكة انجلترا في القصة دي ؟!".



محمد رمضان

والمفارقة أن ما قدمه محمد رمضان يحدث على مسارح العالم وليس فقط على مسرح حفل محمد رمضان، وهناك العديد من نجوم الغناء في العالم يتفاعلون مع جمهورهم علي المسرح لدرجة أنهم يخلعون قمصانهم أو يقدمون عروضا على المسرح، مثل آدم ليفين وجاستن بيبر وجيسون ديرولو ودان رينولدس و دونالد غلوفر و كريس براون و ليل وين وغيرهم.

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