شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يحتفون بحفل الفنانة ماجدة الرومى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتفى بعض النجوم بحفل الفنانة ماجدة الرومى الخيرى بالتجمع الخامس، حيث قدمت باقة من أشهر أغنياتها منها سواعدى من بلادى، وعم بيسألونى وعيناك والعالم لنا.

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نشرت كلا من الإعلامية إنجى على و سارة الطباخ، مقاطع فيديو أثناء غناء الفنانة ماجدة الرومى على خشبة المسرح .

وقدمت ماجدة الرومى عددا كبيرا من أغنياتها منها "حى على الفلاح"، و " و"لون العالم"، و"اسمع قلبى"، و"غنى للحب"، و"متى يأتى السماء"، و"مطرحك قلبى"، و"لا تسأل"، و"اعتزلت الغرام" و"مفترق الطرق" و"احلف بسماها وبترابها".

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة منهم، هانى رمزى، إلهام شاهين،المخرجة ايناس الدغيدى، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، السيناريست تامر حبيب، مصمم الازياء هانى البحيرى.