ناهد السباعي في إطلالة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: خضعت الفنانة ناهد السباعي لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت ناهد في الصور بإطلالة جديدة ومميزة، مرتدية بلوزة حمراء وجيب أسود قصير، كما ظهرت بشعر قصير أظهر جمالها، ولاقت الصور إعجاب جمهورها. يذكر أن الفنانة ناهد السباعي يعرض لها حاليًا بدور العرض فيلم "اللعبة الأمريكاني"، بطولة أحمد فهمي، بيومي فؤاد، شيماء سيف، أحمد الشامي، ومن تأليف مدحت السباعي، وإخراج مصطفى أبو سيف.

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