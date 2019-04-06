بالصور.. تفاصيل حفل تامر حسني في مركز المنارة

أحيا نجم الجيل تامر حسني حفلاٌ ضخماٌ بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، وشهد الحفل عدد جماهيري ضخم.
وقدم نجم الجيل تامر حسني باقة من المع أغانيه منها الجديد و القديم، و هم: "عيش بشوقك"، "كل مرة"، "ريح بالك"، "كل اللي فات"، "يانا يا مفيش"، "انا ولا عارف"، "تليفوني رن"، "و أخيراٌ"، "هى دى"، "يا بنت الأيه"، "ارجعلي"، "بعيش"، "كفاياك أعذار"، يانا يانا"، "قولي بحبك"، "عيونه دار"، "بطلة العالم في النكد"، "رسمى فهمى نظمى"، عمري إبتدا"، "يا تاعبني".
كما قام رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
يذكر أن نجم الجيل تامر حسني يشارك في بطولة فيلم "كل سنة و أنت طيب"، و هو من تأليف محمد عبد المعطي، و إخراج سعيد الماروق، و بطولة كل من زينة، عزت أبو عوف، خالد الصاوي، أحمد فتحي، جوهرة، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام.
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