مجدي كامل يتمنى تجسيد شخصية "عمر المختار".. وخلاف مع غادة عبد الرازق

ميرنا وليد - بيروت - ​مجدي كامل​ هو ممثل مصري بدأ مسيرته الفنية عام 1992، عندما استعان به المخرج عاطف الطيب ليقوم بدور صغير في فيلمه "دماء على الأسفلت"، وكان ذلك قبل تخرجه، واستطاع مجدي كامل ان يلفت أنظار المخرجين والمنتجين، فاشترك بعدة أعمال منها "فتاة من اسرائيل" و"مرسيدس" و "اختفاء جعفر المصري" و "حبك نار" و "ظرف طارئ".

ومن أهم أدواره التي قام بها هو دور الرئيس المصري الراحل "جمال عبدالناصر" في مسلسل "العندليب"، ودور محمود الابن الأكبر في فيلم "التجربة الدنماركية" ، ودور "الضابط ماهر" في الفيلم الكوميدي "بوحة".

وضع نجل مجدي كامل و​مها أحمد​ يزرع الخوف في قلوبهما

كشفت الممثلة المصرية مها أحمد وزوجها مجدي كامل عن حالة إبنهما الصحية، والذي هو من ذوي الإحتياجات الخاصة، مشيرين الى أن ضعف القدرة على الكلام والحركة لدى ابنهما، يعود إلى خطأ طبي.

وأضافا في أحد اللقاءات التلفزيونية ان عند ولادته قام الطبيب باستخدام طريقة الشفط، ما ادى الى انقطاع الأكسجين عن دماغه، وتدمير 20% من خلايا المخ لديه.

وكان من الواضح حزنهما عند الحديث عن هذا الأمر، حيث ان مجدي كامل قال باكياً:"عمري ما اتكلمت معاكم بعمق بالشكل ده رغم إني أعرفكم من زمان. وأنا تعبان لأني عمري ما حسيت إن مجدي ومها عندهما الأزمة دي وطول الوقت بيضحكوا ومحدش عارف إن عندهما وجع. ويا بخت حمودي ببابا وماما".

شخصية "عمر المختار" أمنية مجدي كامل بتجسيدها

كشف مجدي كامل في أحد اللقاءات التلفزيونية عن أمنيته بتجسيد شخصية "عمر المختار" في مسلسل درامي متكامل، متابعاً بالقول: " أعلم أن هذه الشخصية من أصعب الأدوار لأنها سوف تقدم باللغة العربية".

وأضاف كامل:" هذه الشخصية لابد من تقديمها، فهو الثائر الحق، وهو ليس المناضل للشعب الليبي فقط بل للوطن العربي كله، فهو كان داعية إسلاميا".

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كيف بدأت علاقة مجدي كامل بزوجته مها أحمد؟

قالت مها أحمد خلال حلولها ضيفة في برنامج "قهوة شرف" الذي عرض على قناة "الحياة" المصرية إن أول لقاء جمعها مع زوجها مجدي كان في الجامعة وقال لها حينها "لما أتخرج ح تجوزك ".

وتابعت أنه ساعدها في مشروع التخرج، وخطبها في السنة الثالثة في المعهد.

واضافت أن عدداً كبيراً من الممثلين المصريين كانوا بدفعتها في معهد التمثيل منهم روجينا وماجد الكدواني ومحسن منصور وإيهاب فهمي، مشيرة إلى أن الدفعة التي كانت تسبقهم كانت أحمد السقا ورامز جلال وزوجها مجدي كامل.

ومن المعروف أن علاقة مجدي كامل وزوجته مها أحمد يسودها الاحترام والحب والتفاهم، إذ أنهما يحرصان دائماً على أن يظهرا للجمهور الصورة الجميلة للثنائي المثالي، وعلى سبيل المزاح قالت مها أحمد في احد اللقاءات التلفزيونية أنه إذا فكّر في الزواج من سيدةٍ أخرى غيرها، ستذبح والدته قائلة: "لو مجدي اتجوز عليا حدبح أمه.."

الا انها انتبهت اليه بجانبها حينها وقالت: " معلش متزعلش مني" ، ليرد عليها قائلاً: " أصلا مينفيش أفكر أتجوز عليك!!".

خلاف مجدي كامل و​غادة عبد الرازق​

استمر خلاف مجدي كامل وغادة عبد الرازق مدة 7 سنوات، ومن بعدها ظهرا سوياً في المؤتمر الصحافي لفيلم "كارما" الذي جمعهما مجدداً، منذ مسلسل "طريق الخوف" الذي أدى إلى حصول خلاف كبير بينهما.

وفي التفاصيل أن سبب هذه القطيعة بينهما يعود الى عام 2010 أثناء تصوير مسلسل "طريق الخوف"، وقال وقتها مجدي كامل : "إن غادة عبد الرازق غير ملتزمة بالمواعيد، وأعاني من عدم التزامها طوال فترة تصوير المسلسل"، ووصل الأمر بالفنان مجدي كامل إلى حلفانه بالطلاق على الهواء خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية دينا رامز، إذ قال: "أحلف بالطلاق ما ح اشتغل معاها تاني".

الممثلة غادة عبد الرازق ردّت عليه في احد التصاريح الصحافية، قائلة أن مجدي كامل ليس له "شغلة ولا مشغلة" سوى شتمها وانتقادها في كل مكان، وأضافت أنه سقط من نظرها كصديق بعد انتقاداته وكلامه الجارح لها.

وكشفت أنها هي من أقنعت مخرج المسلسل حينها بأن يكون مجدي كامل البطل أمامها، رغم عدم اقتناعه بذلك بسبب مبالغة مجدي كامل في أجره، وأشارت إلى أنها قالت للمنتج أن يأخذ من أجرها ويعطيه، مضيفة أنها لم تتحمل العمل معه، ولن تعيد ذلك مرة أخرى.