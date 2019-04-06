موجز الفن: معتصم النهار وقصي خولي يتحديان ميسي وممثلة خليجية تتعرض للنصب

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية رسمياً نوال الزغبي تغني شارة "بروفا" في رمضان https://www.elfann.com/news/show/1239132/ معتصم النهار وقصي خولي يتحديان ميسي https://www.elfann.com/news/show/1239050/ نيللي كريم أفضل ممثلة عربية لهذا العام في الـ موريكس دور 2019 https://www.elfann.com/news/show/1239069/ تامر حسني مكرما في الموركس دور 2019 https://www.elfann.com/news/show/1239072/ تفاصيل تيتر المسلسل الجديد لـ ناجي أسطا https://www.elfann.com/news/show/1239034/ ممثلة خليجية شهيرة تكشف عن تعرضها لعملية نصب من زوجها https://www.elfann.com/news/show/1239123/ تعرفوا على حبيب باريس هيلتون الجديد الذي يصغرها بـ19 عاماً https://www.elfann.com/news/show/1239085/ Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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