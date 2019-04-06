مجد موصللي يوجه رسالة لناصيف زيتون في "بيت الكل"موجز الفن: معتصم النهار وقصي خولي يتحديان ميسي...

ميرنا وليد - بيروت - في حلقة جديدة من برنامج "​بيت الكل​" من تقديم الممثل ومقدم البرامج عادل كرم، استقبل الفنان ​مجد موصللي​، الممثل الكوميدي مكاريو باسيل، الفنانة دانا الحلبي، وعازفة الكمان حنين العلم.

بدأت الحلقة بسكتش كوميدي للممثل ماريو باسيل الذي جسّد شخصية "ماريوكا" الشهيرة، حيث انه اطفى جوا مرحا وسط تفاعل كبير من الحضور، ومن ثم استقبل عادل الفنانة دانا الحلبي.

بعدها استقبل عادل الفنان مجد موصللي، وتحدث عن اغنية "قلوب الصفحة" وعرضت مقابلة للفنان ​ناصيف زيتون​اثنى فيها على جمال هذه الأغنية، وبدوره شكر مجد ناصيف قائلا عنه انه نجم عربي يفتخر به مثنيا ايضا على اغانيه.

وتحدث ايضا عن عائلته وابنه علي، مشيرا الى ان اسفاره العديدة وانشغالاته تمنعه من رؤيتهم كثيرا.

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وتخلل الحلقة وصلة غنائية ممتعة لمجد ودانا، ومن بعدها استقبل عادل عازفة الكمان حنين العلم.

وقال مجد ان الناس تريد الأغنية السهلة فهي التي تنجح وتتفوق، وكشف انه صوّر اغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب في أوكرانيا بتوقيع المخرجة هيفا الفقيه، ومن المقرر ان يطرح الكليب بعد شهرين.