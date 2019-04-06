ميرنا وليد - بيروت - مشروع جديد يخوضه الممثل اللبناني ​نيكولا مزهر​ إلى جانب التمثيل، حيث قرر تحقيق رغبته وهوايته التي إكتسبها عن والده وهي التجارة كما كشف لنا، مفتتحاً محله التجاري الأول بإسم "Casting" في شارع الأسواق في منطقة الكسليك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- نيكولا مزهر يطلق مشروعه الجديد Casting وهؤلاء النجوم يباركون لههل يظهر أخيرا زوج ميريام... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.