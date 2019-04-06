كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 03:06 صباحاً - أعلنت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن حفلها الغنائي في القاهرة، والتي تحييه يوم الجمعة 19 أبريل في مسرح المنارة.
وكشفت كارول سماحة عن أن الحفل الغنائي سيجمعها مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ بالاستعانة بتقنية تصوير الهولوجرام وهي عبارة عن مجسم ثلاثي الأبعاد، والتي تستخدم لأول مرة في مصر بحفل غنائي.
الحفل الغنائي سيتضمن مجموعة من أغنيات كارول سماحة وباقة من أفضل أغنيات العندليب عبد الحليم حافظ.
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كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة وعبد الحليم حافظ في اول حفل بتقنية الهولوغرام في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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