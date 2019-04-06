شاهد.. اليسا تحتضن حبيبها في برومو “كرهني”

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 03:06 صباحاً - شوقت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها بطرح البرومو التشويقي لكليب اغنية كرهني دون ان تحدد موعد طرحه. ونشرت إليسا على حسابها بتويتر صورة لها وهي تحتضن حبيبها في كليب أغنية “كرهني”، وكشفت عن أول لقطة به لتشوق الجمهور، قبل أن تطرح البرومو وتحمس الجمهور لمشاهدة القصة الدرامية الجديدة التي تقدمها إليسا في الكليب في تعاونها الجديد مع المخرجة انجي جمال.

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