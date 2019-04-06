الهام الفضالة وحلا الترك واسما المنور يعزون بشار الشطي بوفاة والده

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 03:06 صباحاً - أعلن المطرب الكويتي وأحد نجوم برنامج “ستار أكاديمي”؛ بشار الشطي عصر الجمعة، وفاة والده يعقوب الشطي، وذلك عبر حسابه على موقع انستغرام.

وكتب بشار الشطي متأثرًا برحيل والده: “انا لله وانا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي وحبيبي وصديقي وأغلى ما عندي (يعقوب عبد علي عبد الرحيم الشطي) والد كل من مقدم متقاعد يوسف الشطي، العقيد ناصر الشطي، بشار الشطي، محمد الشطي”.

ومن المقرر أن يواري جثمان الراحل الثرى غدًا السبت، في تمام الرابعة عصرًا في المقبرة الجعفرية بالكويت، وتتلقى أسرة الراحل العزاء صباح يوم الأحد، الموافق 7 أبريل في حسينية سيد محمد بمنطقة سلوى في شارع المسجد الأقصى.

وطلب الفنان الشاب من جمهوره، الدعاء لوالده الراحل بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة على روحه.

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وحرص عدد من أصدقاء ومتابعي الفنان بشار الشطي على تقديم التعازي له عبر التعليقات، ومن بينهم الفنانة الكويتية الهام الفضالة الفنانة المغربية أسما لمنور والمغني العماني صلاح الزدجالي والفنان الكويتي حسين المهدي والمطربة حلا الترك والإذاعي علي نجم والفنان أيمن الأعتر.