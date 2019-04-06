ظهور بعد غياب طويل.. شاهد كيف بدت الفنانة داليا إبراهيم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختفت الفنانة المصرية داليا إبراهيم عن الأنظار منذ سنوات، حتى ظهرت مؤخرا في أحد المطارات أثناء سفرها.

داليا كان آخر أعمالها الفنية فيلم «كلمني شكرا»، والذي شاركت في بطولته مع الفنان عمرو عبدالجليل، وحققت النجاح، بملامحها الشرقية الناعمة.

الفنانة المصرية ظهرت في الصور بشكل مختلف، حيث تغيرت ملامحها مع مرور السنوات، وظهر عليها التقدم في السن، ولكنها مازالت تحتفظ بنفس ملامحها الجميلة التي سرقت قلوب الجمهور بها.

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بدأت داليا ابراهيم التمثيل في سن صغيرة، وهي حاصلة على ليسانس آداب قسم المسرح، واكتشفها الفنان محمد صبحي عندما انضمت لفرقة «بالعربي الفصيح»، وعملت معه في هذه المسرحية، وقدمت معه بعد ذلك مسرحية «ماما أمريكا»، وعرفها الجمهور جيدًا في مسلسل «عائلة ونيس».

الفنانة المصرية شاركت بعد ذلك في عدد من الأعمال الدرامية ومنها: «أبيض في ابيض، الليل وآخره، الحسن البصري، كناريا وشركاه، الدم والنار».

فيلم «كلمني شكرا» تم إنتاجه عام 2010، وأخرجه خالد يوسف، وقام ببطولته غادة عبدالرازق، وصبري فواز، كما شاركت به الفنانة القديرة شويكار.