لقاء الخميسي بالهوت شورت في شوارع أوكرانيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية لقاء الخميسي جمهورها في صورة لها من الصيف الماضي، حيث كانت تقضي أجازة الصيف في كرواتيا.

الصورة التي نشرتها لقاء عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، حصدت عدد كبير من التعليقات، وهاجمها عدد كبير من الجمهور بسبب ظهورها بهوت شورت يكشف عن جسدها بشكل جرئ، وملابس تكشف عن كتفيها.

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الفنانة المصرية لم تغلق التعليقات كما اعتادت من قبل تجنبا لأي تعليق يهاجمها، ولكنها هددت جمهورها وحذرتهم من خلال حسابها الخاص بأن أي تعليق مسئ لها ستقوم بتبليغ مباحث الانترنت عنه، وأنها ستقوم باللازم ضده.

ولم تنس لقاء الاعتذار لأصدقائها ومتابعيها ممن يحترمون الحرية الشخصية ولا يتدخلون في حياتها ويكتبون تعليقات لطيفة، ووافقها بعض الفانز على ما قالته بشأن إبلاغ مباحث الانترنت.

وتشارك الفنانة لقاء الخميسى فى مسلسل “أبواب الشك” من تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج، ومن بطولة خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسنى، جيهان خليل، تامر شلتوت، ميار الغيطى، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد إبراهيم يسرى، حنان سليمان، عبير منير وآخرين.