منة فضالي بلوك جديد في جلسة تصوير وسط الطبيعة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية منة فضالي لجلسة تصوير جديدة مع المصورة نادين عباس.

منة شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صور من جلسة التصوير، ووجهت الشكر لكل القائمين عليها، واعتبرتها صور مميزة.

الفنانة الشابة بدت هذه المرة بلوك مختلف ومميز، حيث ظهرت بالشعر الأسود، وليس الأشقر الذي ظهرت به منذ شهور، ومنحتها الطبيعة بريقا خاصا.

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منة اختارت ملابس بسيطة وأنيقة جدا، ولم تتكلف في وضع الماكياج، وتلقت سيل من التعليقات عبر حسابها الخاص، حيث تغزل الجمهور في ملابسها وطلتها.

منة يعرض لها حاليا مسلسل “قيد عائلي” الذي ينتمي إلى نوعيه الأعمال التي تتضمن 45حلقه، وكان يحمل في السابق عنوان “البيت الأبيض”، وتم تغيره قبل انطلاق تصوير المسلسل بيوم واحد فقط.

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم ومنهم عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، ميرفت أمين، ميريهان حسين، ومحمد نجاتي.

كما تصور منة فضالي حاليا فيلم «مفلح جدا» في الكويت، وهو أول فيلم كويتي تشارك به، ويشارك معها من مصر الفنان أحمد رزق بجانب نجمين كويتيين.