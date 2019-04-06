نجوم الفن في حفل زفاف نهى السبكي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل زفاف نهى السبكي ابنة ناصر السبكي، شقيق كل من المنتجين أحمد ومحمد السبكي.

وكان من بين الحضور شريف رمزي، محمد السبكي، أحمد السبكي، شهد رمزي، الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد، وظهرت إيمي بفستان بسيط لفت الأنظار إليها.

كما حضر رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، الفنان سمير صبري، هشام ماجد، والراقصة صافيناز.

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الحفل أحياه بوسى، ومحمود الليثى، وحسن الخلعى، والراقصة دينا، وحرص الحضور على التقاط صور معهم.

يُذكر أن نهى السبكي قد احتفلت في شهر مايو عام 2018 بخطوبتها على محمد زكريا، واقتصر الحفل على حضور الأهل وعدد قليل من الفنانين.

إيمي تقدم في رمضان مسلسل «سوبر ميرو» من بطولة والدها الفنان سمير غانم، والفنان حمدي الميرغني، والفنان بيومي فؤاد، والفنان محمد ثروت، والفنانة ملك قورة، والفنان محمد محمود، والفنان أحمد سلطان، وهو من تأليف أحمد محمدي وإخراج وليد الحلفاوي.