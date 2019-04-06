أحمد مكي يستعيد ذكريات أيام الدراسة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري أحمد مكي جمهوره في صورة قديمة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

أحمد مكي ظهر في الصورة مع عدد من أصدقائه أثناء دراسته في معهد السينما، وكتب معلقا: «سنة 2003، في المعهد العالي للسينما بالقاهرة».

الفنان الشاب ظهر بلوك مختلف، حيث مر على الصورة أكثر من 15 عام، بينما لاحظ الجمهور التغير الكبير في شكله، وتغزل به الفانز من خلال عدد كبير من التعليقات.

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أحمد مكي فنان مصري من مواليد عام 1978، شارك في عدة أعمال ناجحة ومنها: «طير انت، لا تراجع ولا استسلام»، وتغيب لفترة عن الشاشة بعد أن انتقل إليه فيروس نادر سبب له خمول ولم يكن له أي علاج، وقال الفنان إن مرضه جعله يعرف معادن أشخاص كانوا يدعون صداقتهم له.

مكي أصدر مؤخرا أغنية «أغلى من الياقوت»، كلمات أحمد مكي، ومن إخراج أحمد مكي، وقام بتلحينها شادي السعيد وتم تصويرها في الفيوم.

يُذكر أن آخر أعمال أحمد مكي الدرامية مسلسل «خلصانة بشياكة»، مع الفنان هشام ماجد، شيكو، دينا الشربيني، وملك قورة.