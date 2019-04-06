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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة التركية نورجول يشيلجاي لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، وحرصت على مشاركة الفانز بلقطتين مميزتين منها.
نورجول التي اكملت عامها الـ43 مارس الماضي، تألقت خلال الجلسة بفستانين جمعت فيهما بين الأناقة والابهار والجرأة، ما بين الفستان الأسود من الدانتيل، وآخر فضي براق شفاف، حيث استعرضت بهما الفنانة خسارتها لوزنها الزائد، واستعادتها لجاذبيتها، وقد تفاعل متابعو النجمة التركية مع الصور بشكل كبير عبر تعليقات تغزلوا فيها بأناقة اختياراتها، وجمال قوامها.
من ناحية أخرى يُعرض لنوجول حالياً مسلسل «جولبيري» الذي تشارك في بطولته أمام تيموشين إيسن، وقد حقق المسلسل نسب مشاهدة مرتفعة منذ عرض الحلقات الأولى منه.
على الجانب الشخصي، تعيش نورجول يشيلجاي قصة حب مع المنتج التركي نجاتي كوشاباي، وقد كشفت الفنانة في تصريحات سابقة عن نيتهما للزواج، مع العلم أن للفنانة ولد وحيد يُدعى «عثمان» الذي انجبته الفنانة عام 2005، من زوجها السابق، الممثل التركي جيم أوزار، والذي انفصلت عنه عام 2010.
كانت هذه تفاصيل خبر نورجول يشيلجاي تخسر وزنها وتستعيد جاذبيتها في جلسة تصوير مبهرة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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