مفاجأة غريبة من مايا دياب لصديقها عيد ميلاده.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قررت الفنانة اللبنانية مايا دياب مفاجأة صديقها، الموزع الموسيقي هادي شرارة، والاحتفال بعيد ميلاده بشكل مختلف.
مايا اتفقت مع عدد من الأصدقاء المشتركين بينها وبين هادي، واقتحمت عليه الأستوديو بشكل فجع الموزع الموسيقي المعروف، حيث انهالت عليه بزينة وألعاب عيد الميلاد وسط ضحكات قوية من المشاركين معها في تحضير المفاجأة، كما حرصت على توثيق هذه المفاجأة بفيديو طريف، كشف عن أثرها المفجع على شرارة.
من ناحية أخرى، عادت مايا دياب للشاشة كمقدمة برامج من خلال تقديمها لبرنامج «هيك منغني» عبر شاشة MTV اللبنانية، حيث سبق وقدمت الفنانة خمسة مواسم من نفس البرنامج في الفترة من 2011 إلى 2014، وذلك قبل أن يتوقف البرنامج طوال الأربع السنوات الماضية، لتعود من جديد مايا لتقديمه.
يُذكر أن أغنية «يصفوا حكي» كانت آخر ما طرحته مايا دياب على الساحة الغنائية، وهي من كلمات كمال محمود فبيسي وألحان يحيى الحسن، في الوقت الذي تجهز فيه لإطلاق أغنية مصرية شعبية جديدة تتعاون فيها مع الملحن المصري عصام كاريكا.
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