أحدث ظهور لتوأم النجمة التركية سينام أوزتورك.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

فاجأت الفنانة التركية سينام أوزتورك الشهيرة بـ «ياسمين» محبيها ومتابعيها، ونشرت صورة جديدة لتوأمها «مصطفى وكمال».

الصورة ظهرت فيها سينام وزوجها المخرج والمنتج التركي مصطفى أوسلو، يحمل كل منهما طفلا، بينما تغطي السعادة ملامح وجهيهما، حيث تفاعل فانز ومتابعو النجمة التركية مع الصورة بشكل كبير عبر تعليقات تمنوا فيها للزوجين السعادة والحب الدائم، داعين الله أن يحفظ لهما توأمهما.

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يُذكر أن سينام أوزتورك كانت قد احتفلت بزفافها إلى مصطفى أوسلو بعد قصة حب جمعتهما عام 2016، وهو الزوج الثالث في حياة النجمة التركية التي سبق وتزوجت من الفنان التركي سيركان بالبال الذي انفصلت عنه عام 2010 بعد عامين على زواجهما، كما تزوجت من رجل الأعمال غورسيل ساتير عام 2013، وانفصلت عنه بعد عام واحد على الزواج.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «حب للإيجار» آخر عمل درامي عُرض لسينام، وقد شاركت في بطولته أمام النجمين باريش أردوتش وإلتشين سانجو، كما أنها اتجهت حديثاً لعالم الأزياء وافتتحت شركة تجارية لتصميم الأزياء بمشاركة فرحات كازان.