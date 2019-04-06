محمد عدوية يحيي حفل الجامعة البريطانية.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أحيا الفنان المصري محمد عدوية حفلا جماهيريا كبيرا داخل الجامعة البريطانية بالشروق، بحضور الآلاف من طلاب الجامعة من مختلف المراحل، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد.
الفنان محمد عدوية قدم خلال الحفل عدد كبير من أغاني ألبومه الأخير “سكوت خلاص”، بالإضافة إلى أغاني أخرى مثل أغنية “الطيب أحسن” وأغنية “المولد”، وأغةية كلمة وضايقتها”، وبالإضافة إلى أغنية “كركشنجي” وأغنية “بنت السلطان” لوالده الفنان الكبير أحمد عدوية، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق الحار وترديد كلماتها معه.
يذكر أن الفنان المصري محمد عدوية كان قد انتهى مؤخرًا من تصوير كليبين أغنية “سكوت خلاص” وأغنية “حبيبى فين ماتكون”، إحداهما تم تصويرها فى مصر والأخرى صورت في إسبانيا، ومن المقرر طرحهما خلال الفترة المقبلة على عدد من القنوات الفضائية.
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