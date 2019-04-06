رامي صبري مفاجأة حفل «الساوند كلاش» بمول مصر بحضور الآلاف من الجمهور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

صعد الفنان المصري رامي صبري إلى مسرح الساوند كلاش داخل أحد المولات الكبرى بمدينة ٦ أكتوبر، ليشارك الفريق الأردني “اوتوستراد” الحفل وسط حضور الآلاف من الجمهور.

وصل رامي إلى مقر الحفل بصحبة مديرة أعماله ميرا أمير، وقام الفريق الأردني أوتوستراد بتقديم النجم رامي صبري مفاجأة الحفل، وصعد الى مسرح الحفل وسط صيحات و تفاعل الجمهور، وقام بتقديم أغنيه “كلمة” كديو غنائي بينهم، وسط أجواء من الرقص والتفاعل بين الجمهور.

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وبعد الانتهاء من غناء “الديو” قام أعضاء الفريق الأردني اتوستراد بتوجيه الشكر للنجم رامي صبري، وأكدوا أنه شرف لهم الغناء معه وبمجرد نزول رامي من مسرح الحفل قام الجميع بالتزاحم حوله لالتقاط الصور السيلفي والتذكارية معه.

ويستعد الفنان المصري رامي صبري لطرح ألبوم غنائي جديد في صيف 2019 بموسم عيد الفطر، وبدأ منذ فترة في تسجيل أغاني الألبوم القادم باستديوهات شركة “نجوم ريكوردز” المنتجة لأعمال الفنان رامي صبري.

ويتعاون الفنان المصري في ألبومه القادم مع عدد كبير من صانعي المزيكا بمصر من شعراء وملحنين وموزعين.