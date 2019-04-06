محمود العسيلي وتامر عاشور يشعلان حفل جامعة هليوبوليس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا المطربان محمود العسيلي وتامر عاشور واحدا من أقوى الحفلات في جامعة هليوبوليس، بحضور عدد كبير من الطلاب.

العسيلي بدأ فقرته الغنائية بمجموعة كبيرة من أجمل أغانيه، وسط تفاعل كبير من الطلاب، والذي تفاعلوا معه بالرقص والتصفيق وترديد كلمات الأغاني معه.

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كما شاركت في الحفل الدي جي olga، ثم اختتم الحفل الفنان تامر عاشور، وقدمت معه الفنانة الأردنية نداء شراء دويتو غنائي معه أثناء فقرته الغنائية، ثم غادرت المسرح، واستمر تامر في تقديم أغاني ألبومه الجديد “أيام”، وقام بتنظيم الحفل مصطفى أبو دشيش.

يذكر أن أن الفنان المصري تامر عاشور قد طرج مؤخرا ألبوم جديد يحمل اسم ” أيام”، وهو من إنتاج شركة all about arts ويضم 12 أغنية، ومنها: ”ماشوفناش خير، من غير ماحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، في بالي، بقالي زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبي أنت حبيبي، ده حكاية”.

وحقق ألبوم “أيام” نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، خلال فترة قصيرة.