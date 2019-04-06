بوسي تشعل أجواء الجامعة البريطانية بحضور جماهيري كبير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

حرص الآلاف من طلاب الجامعة البريطانية من مختلف الكليات و المراحل علي حضور حفل المطربة المصرية بوسي، والذي أقيم مساء الخميس 4 إبريل، بمقر الجامعة بالشروق.

الفنانة المصرية حضرت بصحبة مدير أعمالها حمدي بدر، وبمجرد صعودها على خشبة المسرح تعالت صيحات وصرخات الإعجاب التي امتدت طوال فقرتها على الكثير من أجمل أغانيها، منها أغنية “حط ايده يا”، وأغنية “عبده”، وأغنية “شيكولاتة”، وأغنية “اه يا دنيا”، وأغنية “استاكوزا”، وغيرها ممن طالب بها محبيها علي مدى قرابة الساعتين.

والحفل من تنظيم مصطفي أبو دشيش وتميز بأجواء اللايف المحببة لدى الشباب من الجنسين.

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وكانت بوسي قد أقامت مؤخرا حفل كبير لابنها الوحيد “ياسين” احتفالا بعيد ميلاده، بحضور عدد من صديقاتها من الوسط الفني، حيث شهد الحفل حضور كل من الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنانة زينة، وقد أشعلتا الحفل بوصلة رقص مع بوسي على نغمات الأغاني الشعبية.

كما حضرت الحفل النجمة منى زكي، وقد ظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، والتقطت صورة مع ياسمين وزينة، وسط أجواء من المرح والانسجام.

ووجهت بوسي تهنئة خاصة البنها “ياسين”، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث كتبت: “عيد ميلاد سعيد يا كل عالمي.. كل سنه وانت طيب يا قلب يا روح وعقل وعيون ماما”.

الفنانة المصرية أضافت: “كل سنه وانت في حضني ومعايا، وربنا يخليك ليا واشوفك سندي وضهري في الدنيا ... بحبك أوي”.