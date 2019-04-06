تامر حسني يتألق بأقوى حفلات جامعة المنصورة وحضور جماهيري ضخم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا النجم تامر حسني حفله الغنائي المؤجل لصالح جامعة الدلتا، والذي تم نقله لفرع جمصة بالطريق الساحلي لاستيعاب الإقبال الجماهيري غير المسبق في تاريخ حفلات المنصورة.

افتتح تامر الحفل بأغنية “عيش بشوقك” في العاشرة والنصف، وسط صيحات وصرخات جمهوره الذي تواجد بمقر الجامعة منذ الرابعة عصرا، وحرص في بداية فقرته علي تحية الجمهور والقائمين علي الحفل ممن تعاونوا معه من أجل الحفاظ علي سلامتة وصولهم الحفل.

وقدم تامر أغاني “قرب حبيبي” ،”بنت الايه” ،” اكتر حاجه بحبها فيكي” ،”ارجعلي” ،”بتغيب” ،”١٨٠ درجة” ، “تليفوني رن” ،”انا ولا عارف”، ” يا انا يا مفيش” ،”عمري ابتدى” ،”بطلة العالم في النكد” ،” ١٠٠ وش” ،”نور عيني” و”رسمي فهمي نظمي”.

كما اضفى الفنان المصري المزيد من أجواء الإثارة بعزف على آلة الجيتار مصاحب لأغنية “ناسيني ليه” التي طالبه بها الجمهور منذ بداية الحفل بالإضافة إلى “كفاياك أعذار” التي تبادل غنائها مع الجمهور.

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وخطف إستعراض راقص لاغنيتي “يا تعبني” واللي جاي أحلى” أنظار الجميع حيث حصدتا وصلات الرقص المتتالية طوال تقديمها بمشاركة ال dj تامر يحي.

وحرص تامر علي إهداء أغنيتي “ليلة وانت جنبي”، و”ضحكتها ما بتهزرش” لعروسين حرصا علي حضور الحفل ليلة زفافها، وشارك إبن المنصورة الفنان أدهم سليمان تقديم أغنية “بتغيب” التي نالت إستحسان الجمهور.

وقبيل ختام الحفل قامت إدارة الجامعة بتكريم تامر حسني كأفضل فنان وسط هتافات الإعجاب والتشجيع.

والحفل من تنظيم وليد منصور ويحمل التعاون الثاني لتامر حسني مع ايجيبت كالندر عقب نجاح حفله الأول مع النجم الأمريكي جيسون دريلو بالقاهرة الجديدة والذي قام بتنظيمه أيضا منصور ضمن الأجندة الترفيهية المصرية لجلب النجوم العالميين .

وتم طرح فئتين لتذاكر الحفل ب ٣٠٠ جنيه للعادي و٥٠٠ جنيه ال vip وشارك في التجهيزات وليد الحريري يتراسات الإضاءة وال led screens واضخم مسرح أقيم بالمنصورة ل تامر فوزي ومهندس الصوت عاصم السيد.