نشاط فنى مكثف لسيلين ديون بين جولة غنائية وألبوم جديد.. اعرف التفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية سيلين ديون عن جولتها الغنائية " Courage World Tour "، وذلك هذا الخريف، إضافة إلى أن سيلين البالغة من العمر 51 عاما، قررت أن تطلق ألبومها الغنائي الجديد ، والذي يضم أغنيتها السينجل " Courage " .

وأكد موقع " usatoday " أنه من المقرر أن تنطلق الجولة الغنائية رسميا في 18 سبتمبر في مدينة كيبيك الكندية وستجوب أكثر من 50 مدينة في أمريكا الشمالية.

يذكر أن سيلين ديون قدمت عدد هائل من الاعمال الغنائية الناجحة ، ومن ابرزها : " my heart will go on " و " the power of love " و " a new day has come " و " to love you more " ، وغيرهم .