شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تختتم حفلها الجماهيرى بأغنية "بحلف بسماها" وتقبل علم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت النجمة الكبيرة ماجدة الرومى حفلها الخيرى بالتجمع الخامس، بأغنية "بحلف بسماها" ورفعت علم مصر وقبلته وسط تصفيق حار من قبل الحضور، وستذهب عائداته للقرى الأكثر فقرًا فى صعيد مصر.

وقدمت ماجدة الرومى عددا كبيرا من أجمل أغانيها منها "حى على الفلاح"، و"لون العالم"، و"اسمع قلبى"، و"غنى للحب"، و"متى يأتى السماء"، و"مطرحك قلبى"، و"لا تسأل"، و"اعتزلت الغرام" و"مفترق الطرق" و"احلف بسماها وبترابها".

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وحضر الحفل عدد من نجوم الفن والشخصيات العامة منهم: هانى رمزى، إلهام شاهين، المخرجة إيناس الدغيدى، الإعلامى وائل الإبراشى، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، السيناريست تامر حبيب، الإعلامية إنجى على، الإعلامى أسامة منير، مصمم الأزياء هانى البحيرى.

وكانت ماجدة الرومى ناشدت المصريين وفنانى مصر بأن يدعموا الفقراء ليس بالنقود فقط بل مساندتهم إنسانياً، مضيفة: "وأطالبكم بذلك من منطلق مسئوليتى تجاه الإنسان بداخلى وتجاه أهالينا ممن هم بحاجة لأن نقف خلفهم وندعمهم بقلوبنا ونتقاسم الإنسانية التى منحنا إياها الله من حولنا".