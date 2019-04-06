سما المصري تخطف الأنظار بفستان أسود قصير

كتب امير فتحي في السبت 6 أبريل 2019 12:01 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ​سما المصري​ صورة جديدة لها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت سما في الصورة مرتدية فستان أسود قصير وهي تصعد احد السلالم، واشارت الى انها ستفتح مجال لتلقّي الأسئلة من قبل المتابعين، ومازحتهم بأنها هكذا تصعد سلّم الشهرة.

وعلّقت سما على هذه الصورة قائلة: “شكلي وانا طالعه سلم الشهره….هههه…النهارده باه اسئله الستوري الساعه ٩…منه لله مرتضى ضيع علينا اسئله امبارح…بس بصراحه كان جو ساسبنس فظيييع…نتمنى يتكرر تاني باذن الله وتضرب تاني بالشبشب من عضوات النادي”.