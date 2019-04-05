إليسا تطرح برومو كليب أغنية «كرهنى».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرحت الفنانة والمطربة اللبنانية إليسا، البرومو الدعائى لأغنيتها الجديدة، والذي يجمل اسم “كرهنى”، يوم الجمعة، 5 إبريل، و من المقرر أن تطرح فيديو كليب الأغنية فى وقت قريب خلال الأيام القليلة المقبلة، والأغنية الجديدة للفنانة اللبنانية من كلمات على المولى وألحان فضل سليمان من إخراج إنجى جمال، وهي إحدى أغنيات ألبوم “إلى كل اللى بحبونى”.

وجاء ذلك بعد يومين من إعلان الفنانة إليسا، عن طرح كليب أغنية “كرهنى” الأسبوع المقبل، حيث قالت إن الكليب سيطرح خلال أسبوع المقبل، ودعت جمهورها إلى الاشتراك فى قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، ويشار هنا إلى أن أغنية “كرهنى” اقتربت من 49 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”، بعد طرحها يوم 24 يوليو من العام الماضى.

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وكانت الفنانة إليسا، قد أحيت حفلا غنائيا بمناسبة أعياد الربيع يوم 5 أبريل من الشهر الجارى، بجزيرة النخلة فى جميرا بدبى، وكتبت إليسا، عبر حسابها على “انستجرام”، قائلة: نتقابل جميعا فى 5 إبريل لحضور حفل لا ينسى في انتظاركم جميعا”.

ويشار إلى أن إليسا طرحت العام الماضى ألبومها “إلى كل اللى بيحبونى” الذى ضم 16 أغنية هم “إلى كل اللى بيحبونى”، “كرهنى”، “مفيش أسباب”، “نفسى أقوله”، “أنا وحيدة”، “لسه فيها كلام”، “حكايات”، “بين قلبى وقلبك”، “مريضة اهتمام”، “ارتاح وعيش”، “انت معى”، “بينا نعشق”، “كتيرة عليه”، “عينيا دى”، “عا المخفى”، “وحشتونى”.