تايلور سويفت تكشف كيف ترشَّحت لبطولة العمل الموسيقي "كاتس"

أكدت شركة "يونفيرسال بيكتشرر" للإنتاج السينمائي إنتاج العمل الدرامي الموسيقي "كاتس"، في المؤتمر الرسمي للجمعية الوطنية للمسرح "CinemaCon" في لاس فيجاس الأربعاء، وهناك كشفت المغنية تايلور سويفت بطلة العمل وأعضاء فريق التمثيل الآخرين عن تفاصيل جديدة.

ورغم عدم ظهور أي إعلانات أو لقطات من الفيلم الموسيقي كشفت رئيسة يونيفرسال دونا لانجلي، عن شريط فيديو خلف الكواليس مع سويفت تكشف كيف تشرفت سويفت عندما اختيرت للعب دور بومبالورينا وهي بطلة الفيلم. وقالت سويفت إن "هذا العمل الموسيقي يعود بي فعليا إلى ذكرياتي الأولى عندما رغبت أن ألعب أي دور في العمل"، وأضافت أن "أكون مع مخرج مثل توم هوبر، أمر مشرف".

وأظهر شريط الفيديو أن سويفت وجميع طاقم التمثيل بما في ذلك سويفت وجودي دينش وإدريس إلبا وأكثر يرتدون بدلات لالتقاط الحركة وهي بدلات خضراء خاصة بالجرافيكس حيث من المتوقع أن يظهر الممثلون في حجم القطط القياسي بالفيلم، وفي الفيديو قالت جودي دينش "لقد قضينا وقتا طويلا للغاية في مراقبة القطط أو تعلم كيف تكون القطة".

وقال جيمس كوردن، الذي يلعب دور بوستوفر جونز، إن التكييف الموسيقي يستخدم "مستوى من التكنولوجيا لم يستخدم من قبل". وأضاف المخرج توم هوبر أن الفيلم "على نطاق أكبر بكثير مما تتخيل".

وأعلنت شركة "يونيفرسال بيكتشرر" أن الفيلم سيتم إصداره في 20 من ديسمبر المقبل، لينافس أفلام "حرب النجوم" الجزء التاسع وفيلم "سوبرانتلجانتس".

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