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ماجدة الرومى تطرب الجمهور فى حفل كامل العدد بالتجمع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة ماجدة الرومى، تألقها في إحياء حفلها الخيرى بالتجمع الخامس بأشهر أغنياتها منها سواعد من بلادي" و"عم يسألونى" و"عيناك" و"العالم لنا".

 

كما قدمت ماجدة الرومى عددا كبيرا من أغنياتها منها "حى على الفلاح"، و " و"لون العالم"، و"اسمع قلبى"، و"غنى للحب"، و"متى يأتى السماء"، و"مطرحك قلبى"، و"لا تسأل"، و"اعتزلت الغرام" و"مفترق الطرق" و"احلف بسماها وبترابها".

 

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وكانت ماجدة الرومى ناشدت المصريين وفنانى مصر، بأن يدعموا الفقراء ليس بالنقود فقط بل مساندتهم إنسانياً".

 

 

 

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